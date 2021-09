ROMA “Io amo in modo viscerale questa terra e l’ho dimostrato con la mia coerenza: dall’86 faccio il Magistrato in Calabria. Più di otto anni non si può stare nella stessa Procura e devo trovare un’altra collocazione. Spero di poter continuare a lavorare in questa regione perché l’amo. Ecco perché spesso ne parlo male, ma sono fiducioso che siamo sulla strada giusta. Tanti risultati li abbiamo ottenuti e tanta gente crede in noi.” Così Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro partecipando ad un incontro a Trame 10, Festival dei libri sulle mafie che si tiene a Lamezia fino al 5 settembre. (News&Com)

