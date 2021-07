(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 GIUSTIZIA, GIACOMONI (FI): CRESCE LA RACCOLTA FIRME PER STORICA BATTAGLIA DI FORZA ITALIA

“Forza Italia combatte da sempre le 3 oppressioni che bloccano il Paese: giudiziaria, fiscale e burocratica. Come sempre, anche questa battaglia per una “Giustizia Giusta” la faremo in Parlamento e nel Paese, sul territorio, come oggi qui a Roma, al nostro Gazebo pronto a raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia. Così come abbiamo fatto con la riforma fiscale: le modifiche le abbiamo introdotte in Parlamento ma le abbiamo condivise col territorio e portate nelle piazze per farle conoscere ai cittadini”. Lo ha dichiarato l’Onorevole Sestino Giacomoni, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia, durante la raccolta firme di oggi nel gazebo di Forza Italia a Roma, in Largo dei Lombardi. “Solo eliminando l’oppressione fiscale, l’oppressione giudiziaria e l’oppressione burocratica il Paese potrà ripartire. Tantissimi i cittadini coinvolti, come nel caso della riforma fiscale; porteremo le loro richieste in Parlamento”.

