(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Giustizia: Gasparri (FI), va riformata in Parlamento, ma referendum sono motore aggiuntivo

“Bisogna riformare la giustizia in Parlamento, ma i referendum sono un motore aggiuntivo per porre fine all’uso politico della giustizia da parte delle toghe rosse, per rendere più celere il giudizio affinché gli innocenti non siano perseguitati a vita e i colpevoli non evitino la giusta condanna”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo ai banchetti organizzati dal partito, in Largo dei Lombardi a Roma, per il referendum sulla giustizia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this