(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Giustizia, Fontana (FI): “Fine settimana nelle principali piazze del Paese con i gazebo per chiedere una giustizia giusta”

“Questo fine settimana Forza Italia rafforza il suo impegno a sostegno della campagna referendaria”. Lo afferma Gregorio Fontana, responsabile nazionale dell’Organizzazione del movimento azzurro, che così continua: “Gli azzurri saranno presenti in tantissime piazze d’Italia per raccogliere le firme sui sei referendum per una giustizia giusta. La riforma della giustizia, così come quella di fisco e burocrazia, è sempre stata per Forza Italia una priorità e una condizione necessaria per far ripartire l’Italia. Senza questa, un Paese non può dirsi civile. Questa iniziativa – spiega Fontana – vuole essere una sollecitazione utile a Governo e Parlamento per accelerare il processo di una riforma complessiva della giustizia”. Gli indirizzi delle 50 principali città dove questo fine settimana si svolgeranno le iniziative sono presenti sul sito www.forzaitalia.it.

