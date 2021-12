(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 GIUSTIZIA, FOCUS DELL’ASSOCIAZIONE ‘CAMMINO’ SU DIRITTO DI FAMIGLIA

Santa Maria Capua Vetere, 13 dicembre 2021 – Focus giustizia a Santa Maria Capua Vetere sulla riforma del diritto di famiglia organizzato dalla sede locale dell’Associazione «Cammino», presieduta dall’avvocatessa Italia Senese che ha anche introdotto gli ospiti e moderato in maniera brillante il simposio tenutosi presso la Scuola Forense Fest. L’interessante evento formativo è stato realizzato in partnership con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Fest ed ha trattato il tema dal titolo: «La riforma del diritto di famiglia: un traguardo di giustizia? I nuovi protagonisti: il curatore speciale del minore”. Tantissimi gli avvocati presenti nel rispetto delle norme anti-Covid che hanno seguito con attenzione le interessanti relazioni sulla riforma rivoluzionaria tanto voluta dalle associazioni degli avvocati familiaristi tra cui la stessa «Cammino», Camera Nazionale Avvocati per le persone la famiglia e minorenni. Appassionanti le relazioni a cura del prof. avvocato Antonio Musio, associato all’ Università di Salerno; del giudice Giovanni D’ Onofrio, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dell’avvocatessa Ersilia Trotta, coordinatrice regionale dell’associazione «Cammino», nonché membro della Commissione famiglia presso il Cnf e dell’avvocatessa Tiziana Ferrara, Segretario del Consiglio forense di Santa Maria Capua Vetere per i profili di deontologia .

🔊 Listen to this