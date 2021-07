(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 NOTA STAMPA

GIUSTIZIA, EVANGELISTA (M5S): NOSTRI CORRETTIVI DETERMINANTI, STOP SACCHE DI IMPUNITA’ E GIUSTIZIA EFFICIENTE

ROMA, 29 luglio – “Chiuso l’accordo per la riforma del processo penale, i correttivi del M5S sono stati determinanti. Nessuna sacca di impunità ma una giustizia più snella, veloce ed efficace. Con questa riforma siamo anche più affidabili in Europa e possiamo partire con gli investimenti in tutti gli altri settori vitali per il paese”.

Così su Facebook la senatrice M5S Elvira Lucia Evangelista, vice presidente della commissione Giustizia del Senato.

Movimento 5 Stelle

