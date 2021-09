(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 NOTA STAMPA

GIUSTIZIA, EVANGELISTA (M5S): FONDAMENTALE TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA CON GIUDICI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

ROMA, 16 settembre – “Basta con la negazione dei diritti, un processo civile lento equivale a giustizia negata. Con la riforma della giustizia civile all’esame dell’aula di Palazzo Madama, in una cornice di tutela di tutti i diritti delle parti, abbiamo elaborato un testo equilibrato ed efficace”.

Lo ha detto nell’aula del Senato la senatrice M5S Elvira Lucia Evangelista, vice presidente della commissione Giustizia.

“Il Tribunale della Famiglia – aggiunge – è un istituto che aspettavamo da tanti anni, con questo Ddl lo abbiamo creato e si avvarrà, finalmente, di giudici con elevata specializzazione nella materia. Quest’ultimo è un elemento fondamentale per trattare nel migliore dei modi separazioni, divorzi, affidi. Soprattutto – ha concluso la parlamentare sarda – abbiamo bisogno di magistrati adeguatamente preparati all’ascolto dei minori, in particolare nei casi di rapporti conflittuali in famiglia”.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this