(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Giustizia, domani Confsal UNSA in piazza a Roma contro il governo

Battaglia: “Chiediamo un cambio di rotta in legge stabilità o sarà autunno caldo”

“Domani, nel silenzio di tutte le forze politiche e sociali, saremo in piazza per protestare contro il governo che ha deciso di varare una riforma scellerata sulla pelle dei 45 mila lavoratori del comparto giustizia. Protesteremo contro una classe politica che, come al solito, se infischia dei lavoratori e non tiene fede agli impegni assunti”.

Lo afferma il segretario generale di Confsal UNSA, Massimo Battaglia, annunciando la manifestazione di domani in Piazza Montecitorio, che vedrà il suo clou tra le 11:30 e le 12.

“La Riforma Cartabia – aggiunge – dimentica volutamente chi lavora quotidianamente con enormi difficoltà per consente al governo, e nella fattispecie al ministero della Giustizia, di svolgere i suoi doveri costituzionali. Ancora una volta il governo dimentica il personale in servizio, lavoratori invisibili che portano avanti tribunali, uffici giudizari e istituti penitenziari. E’ così da decenni, in una Italia governata da una classe politica miope, che non riconosce i merito e non rispetta i patti”.

