(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 GIUSTIZIA: DAL MAS, VOTO A FAVORE, MA RESTANO FORTI PERPLESSITA’ SU ALCUNI PUNTI DELLA RIFORMA

“L’unificazione dei riti in materia familiare e l’istituzione del Tribunale della Famiglia sono due elementi positivi contenuti nella legge delega del processo civile. Ma ciò non mi esime dal confermare le mie perplessita’ circa alcuni rilievi che, a mio modestissimo parere, non sono

stati sciolti, a partire dalla compressione dei tempi, senza considerare che i ritardi e le lungaggini dipendono essenzialmente dalle difficolta’ di gestione della macchina organizzativa giudiziaria e in particolare dalla sproporzione tra il peso del contenzioso e il numero di

magistrati. Una legge delega che ha sì’ degli aspetti positivi, ma che non convince fino in fondo. Il regolamento del Senato non prevede, in caso di fiducia, un voto distinto sul provvedimento e sulla fiducia stessa. Da qui il mio voto positivo”.

Lo scrive Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia.

🔊 Listen to this