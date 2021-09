(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Giustizia: Dal Mas (FI), buona riforma, ma resta rischio di nuovi contenziosi

“Viviamo nel migliore dei mondi possibili e perciò con il migliore dei governi possibili, non a caso detto il governo dei migliori. Ergo, la legge delega per riforma processo civile segue la stessa declinazione. Lo è, ad esempio, per l’unificazione dei riti in materia familiare e per la volontà di andare verso l’istituzione del Tribunale della Famiglia. Ma il giudizio positivo non mi esime dal confermare le mie perplessità circa alcuni rilievi che, a mio modestissimo parere, non sono stati sciolti e rischiano di creare nuovi contenziosi”.

Lo scrive Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia commentando la legge delega di riforma del processo civile che arriverà in aula mercoledì.

“Si è ipotizzata, ad esempio, una soluzione che di fatto prevede che decadenza e preclusione maturino in vista dell’udienza di comparizione. È noto tuttavia che i ritardi e le lungaggini dipendono essenzialmente dalle difficoltà di gestione della macchina organizzativa giudiziaria e in particolare dalla sproporzione tra il peso del contenzioso e il numero di magistrati. Permettere che il perimetro della materia del contendere possa essere completato in una fase successiva – ricorda Dal Mas – è in linea con recenti pronunce delle Sezioni Unite, proprio in chiave di una complessiva economia processuale che consente di evitare il moltiplicarsi di giudizi in relazione alla medesima materia sostanziale”.

