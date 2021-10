(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Giustizia. Cisl Fp, Grave irregolarità procedure di mobilità. Intervenga Ministro Cartabia

Roma, 28 ottobre 2021 – “Denunciamo la sistematica violazione delle norme che disciplinano la mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché la carenza di imparzialità in tanti provvedimenti assunti dall’Ente e la totale assenza di informazione. Una situazione che sta ledendo i diritti basilari dei lavoratori e pregiudicando l’efficienza degli uffici giudiziari”

Lo scrive, in una nota stampa, il coordinamento nazionale Cisl Fp Giustizia, specificando che “in un momento in cui, soprattutto in virtù degli interventi previsti dal PNRR, si dovrebbe conseguire l’obiettivo fondamentale della riduzione dei tempi dei processi, è singolare che tutto ciò avvenga proprio in questo Dicastero”.

“Chiediamo – concludono – una assunzione di responsabilità e un intervento urgente da parte del Ministro Cartabia perché per risanare la Giustizia non basta trincerarsi dietro la carenza delle risorse, soprattutto umane, disapplicando poi norme ed accordi diretti a garantire la dignità del lavoro e la funzionalità degli uffici. È interesse di tutti ed in primis del cittadino che la gestione del Ministero sia trasparente ed imparziale”.

…………………………………………………..

CISL FUNZIONE PUBBLICA NAZIONALE

🔊 Listen to this