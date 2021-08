(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 GIUSTIZIA: CASSINELLI (FI), M5S HA GIOCATO E PERSO PARTITA AL RIALZO

“La riforma della giustizia non è quella che Forza Italia avrebbe scritto ma costituisce ugualmente un grande traguardo. Ha di fatto cancellato la riforma Bonafede che aveva trasformato la giustizia italiana in una divinità pagana cui sacrificare la vita dei cittadini incappati nelle sue maglie”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Roberto Cassinelli, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulla riforma della giustizia. “Il M5S ha scompostamente trasferito sulle sorti di questa riforma – ha aggiunto – la sua dilaniante crisi interna e quindi il suo certificato di esistenza in vita, giocando e perdendo una partita al rialzo”. L’esponente azzurro ha evidenziato come “Forza Italia, pur ritenendo che si sarebbero potuti apportare dei correttivi, condivide il substrato costituzionalmente orientato di questa riforma e non la stiamo subendo, tutt’altro. Rispetto alla Bonafede c’è una bella e apprezzabilissima differenza”, infatti, “vediamo finalmente riaffermate – ha continuato – le garanzie costituzionali malamente abiurati dalla precedente riforma ‘manettara’ e giacobina. La battaglia del presidente Berlusconi e di Forza Italia per il garantismo è ormai storica, e ci è costata non pochi problemi ma noi siamo e vogliamo continuare a essere la patria di Cesare Beccaria”.

