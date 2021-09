(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Giustizia, Bernini (Fi): su Berlusconi non sorprende silenzio sinistra

“I numeri della persecuzione giudiziaria nei confronti del presidente Berlusconi sono inequivocabili, e certificano un’anomalia senza precedenti nelle democrazie occidentali, oltre che un gravissimo vulnus per gli equilibri politici e istituzionali. L’ultimo atto di questa guerra dei trent’anni politico-giudiziaria – la richiesta di una perizia psichiatrica da parte del tribunale di Milano – è la summa grottesca di un pregiudizio che stride apertamente con la terzietà del giudice sancita dalla Costituzione. Il silenzio assordante della sinistra, e non solo, su una decisione così assurda purtroppo non sorprende: nonostante gli ultimi scandali all’interno della magistratura, c’è ancora chi pensa di poter lucrare dall’uso politico della giustizia, un calcolo sempre più miope”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

