Giustizia, Bernini (Fi): recepire subito appello Mattarella

“Il presidente Mattarella non ha usato giri di parole sulle contese interne alla magistratura che ne stanno minando la credibilità, e ha sottolineato l’urgenza di riforme per spazzare via le ombre che mettono a rischio lo stesso funzionamento del sistema istituzionale. E’ un appello che il Parlamento – e soprattutto la maggioranza – ha il dovere di recepire ricercando un punto di equilibrio che già si intravede nelle proposte della ministra Cartabia, dal ripristino del giusto processo a un Csm liberato dalle derive correntizie”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

