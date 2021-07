(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Giustizia: Bazoli (Pd), riforma di sistema organica e ambiziosa

“Mi auguro che le proteste del M5s di queste ore siano destinate, a mente più serena, a rientrare. Giudicare la riforma della giustizia Cartabia solo da un particolare, la prescrizione, è un errore. Si tratta infatti di una riforma di sistema, organica, ambiziosa, che può consentire il salto di qualità necessario al Paese. Il Partito democratico ovviamente non può che essere particolarmente soddisfatto, per aver visto accogliere molte delle sue proposte presentate nelle scorse settimane, dal forte incentivo ai riti alternativi ai criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, da un più rigoroso controllo sui tempi delle indagini all’introduzione dei termini di fase. Certo, manca qualcosa, in particolare l’innovativa archiviazione condizionata che avevamo chiesto con forza. Ma confidiamo che su questo impianto complessivo possano ritrovarsi infine tutti i partiti di maggioranza, rispettando l’impegno preso in Consiglio dei ministri”.

Così il capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli.

