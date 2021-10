(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Giustizia: Bazoli (Pd), norme introdotte evitano spettacolarizzazione

Determinante sostegno di tutta la maggioranza

“Noi pensiamo che il provvedimento adottato dal governo sulla presunzione di innocenza sia opportuno, utile e necessario. Introduce nel nostro ordinamento principi e norme che possono evitare gli eccessi di spettacolarizzazione delle indagini e che impongono ai giudici un costume di misura nell’attribuire responsabilità a persone indagate e non condannate. Tutte cose tanto necessarie che sono state oggetto anche di nostre proposte. Su questo provvedimento il governo aveva e ha il sostegno dell’intera maggioranza, anche a costo di alcuni mal di pancia. Rilanciare ulteriormente, alzare ancora l’asticella serve solo a mettere in difficoltà la maggioranza e il governo. Per questo noi abbiamo lavorato fino ad oggi, e lo faremo ancora, per tenere unita la maggioranza, nell’interesse del governo. All’insegna della responsabilità, né più né meno, come sempre”.

Così il capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli.

Roma, 13 ottobre 2021

