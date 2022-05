(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Giunta comunale, toponomastica: sette nuove intitolazioni per ricordare personaggi contemporanei

Sette nuove intitolazioni nel territorio comunale per omaggiare l’impegno di persone o associazioni che la città vuole ricordare nella toponomastica comunale. La Giunta nei giorni scorsi ha approvato sette diverse delibere in materia di toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. Tre delibere riguardano il territorio di Pellestrina, altre quattro quello di Mestre.

A Pellestrina, dopo la decisione di intitolare una strada in memoria di Raimondo Vianello, attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano, a cui è stato dedicato il tratto viario che collega strada comunale dei Murazzi con strada comunale della Laguna, altri luoghi dell’isola prenderanno il nome di persone di cui il Comune ha voluto serbare il ricordo.

Sarà invece intitolato a Don Olinto Marella, nato a Pellestrina e riconosciuto Beato nel 2020, un campiello tra Calle dei Busi e strada comunale della Laguna.

Anche Mestre avrà luoghi dedicati a personaggi contemporanei.

Il parco di villa Querini celebrerà la memoria del grande poeta veneto Andrea Zanzotto, una delle voci più significative della metà del ‘900. L’area verde tra via Einaudi e via Castelvecchio sarà invece intitolata al Movimento dello Scoutismo, una delle più grandi realtà di educazione non formale esistenti al mondo – si legge nel testo della delibera – che ha come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù.

Un’aula studio della Biblioteca civica Villa Erizzo di Mestre porterà il nome di Carolina Picchio, la giovane di 14 anni, che nel gennaio 2013 si è tolta la vita in seguito a un episodio di molestie sessuali riverberato senza limiti attraverso i social network. L’iniziativa ha l’obiettivo di ricordare la ragazza, dimostrare solidarietà e vicinanza alla famiglia e in generale a tutte le persone vittime del cyberbullismo.

Sarà invece dedicato al ricordo dell’ex assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia Silvana Tosi, prematuramente scomparsa nel 2021, il nuovo canile rifugio comunale al Parco San Giuliano. L’intento, in questo caso, è quello di omaggiare “non soltanto un’amministratrice capace, preparata e determinata, ma anche una donna che nella sua vita si è dedicata a difendere le persone più deboli oltre che grande amante degli animali e attivista per la loro tutela e benessere”.

Venezia, 22 maggio 2022

– [Canile di San Giuliano](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/canileSGiuliano.jpeg)

– [Aula studio alla Vez](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/aulastudioVez.jpeg)

– [Parco di villa Querini](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/parcoVillaQuerini.jpeg)

– [Area verde tra via Einaudi e via Castelvecchio](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/areaverdeViaEinaudi.jpeg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this