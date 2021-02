GIUNTA COMUNALE. SEDUTA DI LUNEDì 1 FEBBRAIO 2021

(AGENPARL) – BOLZANO, lun 01 febbraio 2021

Le principali decisioni comunicati dal Sindaco e dal Vice in video conferenza stampa

Stamane la Giunta ha approvato in linea tecnica il progetto di

ristrutturazione, adeguamento alle normative vigenti, ampliamento e

riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo “Bolzano V –

Gries 1” ossia la scuola elementare “Longon” e la scuola media

“Archimede” in via Duca d’Aosta/via Roen. Si tratta del più

grande complesso scolastico del capoluogo. L’intervento

comporterà una spesa di oltre 50 milioni di Euro. Ora la

delibera dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale.

Sindaco e Vice hanno ricordato come nella parte finale della scorsa

consiliatura, analoga delibera, anche per qualche assenza di troppo

tra i banchi della maggioranza, non ottenne i voti necessari per

l’approvazione. “Ora il progetto torna all’esame del Consiglio

comunale” ha detto il SIndaco Caramaschi. Rispetto alla prima

stesura del progetto, è stata posta maggiore attenzione

nella riqualificazione delle aree verdi, con nuove alberature,

nuovi spazi esterni per un utilizzo anche di tipo scolastico. “Un

intervento destinato a rendere queste scuole – ha detto il Vice

Sindaco Walcher – il fiore all’occhiello dell’edilizia scolastica

comunale”.

La Giunta ha quindi dato via libera allo stanziamento dei fondi

provinciali in favore di ASSB per i servizi sociali delegati

(assistenza economica sociale) 2021 (14,2 milioni di Euro).

Approvata anche la nuova versione del “Regolamento per la gestione

delle residenze per anziani dell ASSB”. Autorizzata una parziale

modifica della pianta organica. Presentate le iniziative in

occasione del “Giorno del Ricordo” con la cerimonia che si

terrà il prossimo 10 febbraio sul Lungo Talvera San Quirino

sulla lapide che ricorda gli esuli istriani, dalmati e fiumani.

Vista l’emergenza sanitaria da Covid -19 in corso, la cerimonia si

terrà in forma ristretta alla presenza delle sole massime

autorità. Appuntamento in programma alle 11.30. Nella stessa

mattinata, alle 11.15 il Sindaco porterà un mazzo di fiori

presso la memoria permanente dedicata a Norma Cossetto nel

quartiere Europa. Il prossimo 24 febbraio ricorre invece

l’anniversario della morte di Josef Mayr Nusser. Alle ore 11.30

sarà deposto un mazzo di fiori sulla targa commemorativa

posta davanti alla casa che gli diede i natali a ponte Campiglio,

per omaggiarne la memoria. Anche in questo caso la cerimonia causa

emergenza Covid si terrà in forma ristretta con la presenza

delle sole massime autorità. Quindi il 22 febbraio

sarà la volta del ricordo dedicato ai fratelli Scholl membri

del movimento antinazista della Rosa Bianca. Alle ore 11.30

prevista la deposizione di un mazzo di fiori nel luogo loro

dedicato.

La Giunta si è occupata anche della situazione creditoria

nei riguardi dell’utenza del Servizio di ristorazione scolastica.

Anche nell’anno in corso, nonostante il notevole calo di pasti per

effetto della chiusura delle scuole e delle numerose quarantene sia

individuali che di intere classi, si è registrato un debito

complessivo dell’utenza pari a poco meno di 120.000 Euro. La Giunta

valuterà le varie ipotesi di riscossione coattiva. In

memoria del sacrificio degli esuli giuliano-dalmati e delle vittime

delle foibe e di tutti coloro che si sono fermati a Bolzano

contribuendo alla crescita della città, l’amministrazione

comunale nel 2007 ha collocato una lapide sulla Passeggiata

Lungotalvera all’altezza di via Fiume. Ora la Giunta intende

valorizzare l’area che ospita la lapide per creare un luogo

dedicato al Giorno del Ricordo da inaugurare il 10 febbraio del

prossimo anno,A disposizione per l’intervento un budget di 60.000

Euro.

Autorizzata la presentazione di una lettera di sostegno del

Comune al progetto “Greenta” proposto dall’associazione La Strada

volto al contrasto della povertà educativa attraverso la

promozione di interventi sperimentali ed innovativi di educazione

per lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza. Via libera

all’adesione del Comune di Bolzano alla campagna di

sensibilizzazione in occasione della “Giornata Internazionale

contro l’epilessia” con conseguente illuminazione di viola della

facciata del municipio il prossimo 9 febbraio. La Giunta ha

individuato le figure professionali e le società cui

affidare la nuova elaborazione del PUMS il Piano della

Mobilità Sostenibile. In particolare l’ing. Stefano

Ciurnelli, in qualità di progettista del Piano Urbano della

Mobilità Sostenibile 2019, curerà l’adeguamento di

tutti gli elaborati del piano. Autorizzato infine un prelevamento

dal fondo di riserva e di cassa riferito al bilancio di previsione

per l’esercizio finanziario 2021-2023, così come sono stati

approvati debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e

provvedimenti giudiziari esecutivi (3.568 Euro).

Video conferenza stampa: