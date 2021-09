(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Giunta comunale: approvate tre delibere per accedere a fondi ministeriali e regionali per il potenziamento del corpo di Polizia locale

La Giunta comunale, riunita oggi in web conference, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, ha approvato tre delibere che prevedono la richiesta di accedere a fondi ministeriali e regionali per il potenziamento del corpo di Polizia locale legato ad attività connesse al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al controllo del territorio, oltre che alla formazione degli agenti.

Un secondo bando ministeriale a cui ha deciso di accedere il Comune di Venezia prevede il finanziamento di 325.000 euro per le attività connesse al contrasto allo spaccio di stupefacenti, quali ad esempio il potenziamento del sistema di videosorveglianza, l’acquisto di una unità cinofila, la formazione degli operatori e servizi operativi straordinari antidroga.

L’ultima delle tre delibere di Giunta prevede, infine, sempre in tema di sicurezza, l’accesso ad un bando regionale di 20mila euro per la formazione del personale di Polizia locale.

Venezia, 1 settembre 2021

