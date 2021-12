(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 GIUNTA APPROVA PIANO TRASPORTI NATALE

Roma, 6 dicembre 2021 – La Giunta capitolina ha approvato il piano integrato di interventi per favorire l’uso del trasporto pubblico per gli spostamenti motivati dallo shopping natalizio.

“Vogliamo garantire a tutte le romane e a tutti i romani un periodo festivo attento alle regole e più sereno – ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri – In questo senso anche una rete di trasporto pubblico integrata che sia in grado di soddisfare puntualmente la maggiore richiesta di spostamenti, soprattutto da e verso i luoghi più frequentati – ha concluso – consente a tutti di muoversi meglio e in sicurezza”.

“Il piano – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – prevede una serie di interventi importanti sulla rete, grazie ad una sinergia tra Atac e Agenzia Roma servizi per la mobilità, finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti durante le festività natalizie, in particolare tra le zone esterne della città verso il centro storico e verso i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e della cristianità. In questa direzione va anche la misura di rafforzare le vigenti normative sulla Ztl che limitano l’accessibilità al trasporto privato”.

Tra i vari interventi previsti: l’intensificazione delle linee bus; il rafforzamento della Ztl, l’estensione del servizio delle linee elettriche 100 e 119 e il potenziamento delle linee metropolitane A e B-B1 che, ad esempio, la notte del 31 dicembre effettueranno servizio fino alle 2.30.

Da sottolineare, infine, l’iniziativa dei “Buoni Viaggio”: le donne a partire dai 18 anni, gli uomini dai 18 ai 26 anni, tutti gli over 60 e le persone maggiorenni con disabilità hanno la possibilità di usufruire di uno sconto del 50%, pagando con carta di credito e bancomat, sul costo di ogni singola corsa Taxi/NCC fino ad un massimo di 20 euro a viaggio. Sono ammessi al beneficio i residenti a Roma previa registrazione sulla pagina: buoniviaggioroma.romamobilita.it.

