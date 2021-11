(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 In libreria

LE RAGIONI DELLA FOLLIA

IL NUOVO AVVINCENTE NOIR DELLA COLLANA GIUNGLA GIALLA AMBIENTATO TRA LO SPLENDIDO LITORALE ORIENTALE PUGLIESE E UNA TARANTO AL CONTEMPO BELLISSIMA E MALEDETTA

In libreria “Le ragioni della follia” (Mursia, pagg. 280, Euro 17,00) il noir d’esordio di Fabio Giorgino, ottavo titolo della collana Giungla Gialla di Ugo Mursia Editore diretta da Fabrizio Carcano che sta facendo conoscere le città italiane ai lettori attraverso i suoi noir. Un thriller avvincente e ricco di suspense che si dipana tra le mosse imprevedibili di un crudele serial killer spinto solo dalle ragioni della propria follia. Sullo sfondo lo splendido litorale orientale pugliese con le sue dune e il mare cristallino e una Taranto da un lato bellissima, dalle splendide rovine greche e dalla nuova zona residenziale in periferia ricca di villette, e dall’altro malata dall’inquinamento delle acciaierie.

«Il suo gemito gutturale trasuda disperazione, terrore e dolore. Quel suo ultimo appello inutile risuona dolce e appagante nelle mie orecchie, finalmente la riscossione di un credito di morte atteso per troppi anni. Sollevo il martello fin sopra la testa in una traiettoria lenta e misurata, ghigno sulla faccia bianca come la cera e sferro un colpo deciso e potente…»

Su una spiaggia del litorale tarantino viene rinvenuto il cadavere di un docente universitario sulla cui spalla è stato impresso un marchio a fuoco raffigurante un fiore di loto. Il commissario Spiro Fusco si occupa del caso. Vive insieme alla figlia da quando Angela, tredici anni prima, ha abbandonato entrambi senza un’apparente ragione, facendo perdere le sue tracce. Quando Spiro comincia a indagare sull’assassinio del professore non immagina che le ricerche si intrecceranno con il proprio passato fino a sollevare il velo di mistero che avvolge da tanti anni l’abbandono di Angela.

Fabio Giorgino (1968) è nato e vive a Maruggio in provincia di Taranto. È impiegato nella pubblica amministrazione. Appassionato d’arte, nel tempo libero coltiva l’hobby della pittura paesaggistica e si dedica alla letteratura noir e poliziesca. Nel 2010 nasce l’idea di scrivere un thriller ambientato a Taranto con un protagonista seriale, il commissario Spiro Fusco, letteralmente uno «spirito oscuro». Le ragioni della follia è il suo romanzo d’esordio.

