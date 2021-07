(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 GIUGNO DA RECORD PER LE GALLERIE DEGLI UFFIZI: AUMENTO DEL 43% DEI VISITATORI RISPETTO A MAGGIO

Ben 146.818 presenze in trenta giorni: in maggioranza italiani, ma si rivedono anche i turisti stranieri

Da maggio a giugno le Gallerie degli Uffizi hanno registrato un aumento di visitatori del 43%. Le presenze registrate al termine del mese sono state 146.818, una crescita significativa rispetto al primo mese dalla riapertura che ha visto 102.231 visitatori.

In maggioranza sempre italiani, anche se con l’inizio dell’estate si rivedono un buon numero di turisti stranieri: spagnoli, ma anche francesi, tedeschi e russi. Il Passepartout 5 days è stato acquistato ben 7.139 volte con una diffusione che è aumentata del 96% (a maggio era stato scelto da 3.625 persone): il biglietto cumulativo valido 5 giorni consecutivi che permette di accedere ad ognuno dei circuiti museali degli Uffizi, di Palazzo Pitti, del Giardino di Boboli, oltre al Museo Archeologico Nazionale e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure.

