GIUBILEO, GUALTIERI: "GRAZIE A GOVERNO, CON DECRETO SU INFRASTRUTTURE E MOBILITA' ROMA SI FARA' TROVARE PRONTA"

Roma, 15 giugno 2022 – “Il Decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è un nuovo importante passaggio nel percorso condiviso tra diversi livelli istituzionali verso il Giubileo del 2025. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e tutto il Governo per questo provvedimento fondamentale che consente alla Capitale di farsi trovare pronta a un appuntamento di rilevanza mondiale e di straordinaria importanza spirituale.

Per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere pubbliche funzionali al Giubileo, il Decreto prevede procedure accelerate, sul modello Pnrr, facilitando la realizzazione dei lavori.

Inoltre, potrà proseguire la proficua collaborazione già avviata da Roma Capitale con Anas, per realizzare nuovi interventi di messa in sicurezza, manutenzione, sviluppo e riqualificazione di molte strade importanti della città.

Il Decreto determina poi una svolta importante sul tema del trasporto pubblico locale, e a Roma consente di garantire la continuità del servizio delle linee B e C della Metropolitana, con un numero sufficiente di treni e definendo contestualmente un cronoprogramma puntuale sulle manutenzioni non fatte negli anni passati. Infine, il Decreto prevede anche nuove norme per potenziare alcuni grandi aeroporti italiani e migliorarne la sostenibilità, a partire da Roma-Fiumicino, anche in vista dell’aumento del traffico aereo legato al Giubileo.

Roma saprà affrontare al meglio le grandi sfide che la attendono, cogliendo le grandi opportunità che derivano dalla presenza di un Governo sensibile alle esigenze della Capitale del Paese, per proseguire, in stretta collaborazione con la Santa Sede, il lavoro proficuo e positivo che stiamo portando avanti in vista del Giubileo 2025”. Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in una nota.

