(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 GIOVEDI’ FIONA HILL, EX CONSIGLIERA DI TRUMP E OBAMA, PRESENTA IL SUO LIBRO CON FORMICHE

Giovedì 28 ottobre, alle h. 16.30, Fiona Hill, ex consigliera di Obama, Bush e Trump, e Robert Bosch Senior Fellow della Brookings Institution a Washington DC, presenta per la prima volta in Italia il suo nuovo libro, “There is nothing for you here: Finding opportunity in the twenty-first century” (Mariner Books), insieme a Marta Dassù, direttrice di Aspenia e già viceministro degli Esteri, in diretta su Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche.

L’evento, moderato dal giornalista di Formiche.net Francesco Bechis, sarà una occasione per confrontarsi sugli Esteri e sulla politica statunitense verso la Russia, di cui Hill, una lunga e decorata carriera nell’intelligence al National Security Council, e testimone-chiave del caso Ucraina-gate, è una massima esperta.

