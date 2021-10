(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 [Image]

Dal 5 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, la Fondazione Stelline di Milano ospita la mostra Malkovich, Malkovich, Malkovich. Homage to Photographic Masters che presenta una delle serie più famose e celebrate dell’artista statunitense Sandro Miller (Elgin, Illinois, 1958).

La preview riservata alla stampa si terrà

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021, ORE 11.30

Milano, Fondazione Stelline (corso Magenta 61)

Interverranno:

PierCarla DELPIANO, Presidente Fondazione Stelline

Massimo VITTA ZELMAN, Presidente Skira

Anne MORIN, Curatrice della mostra

Sandro MILLER

L’esposizione, curata da Anne Morin, prodotta e organizzata da Skira, in collaborazione con diChroma Photography di Madrid e Fondazione Stelline, propone 61 immagini che rendono omaggio a trentaquattro maestri della fotografia, quali Albert Watson, Annie Leibovitz, Bill Brandt, Diane Arbus, Herb Ritts, Irving Penn, Pierre et Gilles, Richard Avedon e Robert Mapplethorpe, nelle quali, John Malkovich, amico e complice di Miller, interpreta il soggetto di celebri scatti, trasformandosi di volta in volta in Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Mick Jagger, Muhammad Alì, Meryl Streep, John Lennon e Yoko Ono, Andy Warhol, Albert Einstein, Ernest Hemingway e in molti altri personaggi.

La Sua presenza sarà particolarmente gradita

Ufficio stampa Fondazione Stelline

Studio BonnePresse

[www.bonnepresse.it](https://clprelazionipubblich.musvc3.net/e/t?q=8%3d8dKd0%26F%3dF%26I%3d6ZFV%26q%3dXGX0Z%260%3d6c5pCvN5_MSwe_Xc_LfxR_Vu_MSwe_WhQBR.dI3IgJ70uMt.Dv%268%3d2PuPrX.p99%26Du%3dUFW7V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this