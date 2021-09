(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 [Unione Sindacale di Base ]

USB NOTIZIE

UNIONE SINDACALE DI BASE – FUNZIONI LOCALI LIGURIA

—————————————————————

L’11OTTOBRESCIOPEROGENERALE

DITUTTO ILSINDACALISMO DIBASE

GIOVEDI’30SETTEMBREORE 17:30PIAZZASARZANOASSEMBLEA PUBBLICA PER LA COSTRUZIONE DELLAMANIFESTAZIONECITTADINADELL’11OTTOBRE

La pandemia da COVID 19 ha palesato tutte le contraddizioni sistemiche del modo diproduzioneche investe il contestoincui viviamo.

Gli esiti della pandemia ricordano drammaticamente quelli di una guerra, con i morti e ladistruzionedeltessutoeconomicoesociale.

Ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, il capitalismo ha dimostrato che non èingradodigarantirené unpresente,né unfuturodibenessere all’umanità.

I padroni hanno mostrato la loro natura criminale fin dall’inizio della pandemia, tenendoaperti,anchenellefasipiùfuriosedellapandemia,luoghidilavorochenullaavevanoachefare con l’emergenza sanitaria e le necessità della popolazione, a costo di tassi altissimi eincontrollati di contagio, con i quali hanno suggellato che il profitto vale più della salute edellavita dellepersone.

CGIL CISL UIL hanno condiviso da subito queste scelte di gestione della pandemia,schierandosi dalla parte di imprese, governi che si sono avvicendati e UE, fino ad arrivareall’ignobilefirmasullosbloccodeilicenziamentidelloscorso30giugno.

ATUTTOQUESTO

al drammatico impatto sociale della pandemia sul sistema sanitario, sulle condizioni di vita,lavoroesalario,acuivaaggiungersiproprioinquesteore,unodiosoaumentodellebollettediluceegas, cheavràun impattoeconomicopesantesullefamigliedeilavoratori,

adunmancatopianochemettaalcentrolasalutepubblicaelaperseguaattraversol’utilizzodi tutti gli strumenti a disposizione, a partire dal vaccino, in contrapposizione all’utilizzo delgreenpass come dispositivodi comando per identificare nemici inesistenti,riempirenuovamenteufficieaziende,eliminaremisuredicontenimentocostoseeridurreleresponsabilitàdei datoridi lavoro,

all’escalation repressiva contro scioperi e lotte sociali, dall’omicidio di Adil Belakdim loscorso giugno durante un picchetto, all’accusa di associazione a delinquerecontro i nostrilavoratoriportuali,rei di lottare pertutti,mettendoincampounamobilitazionestraordinaria

controlenavidellearmi,laguerraeimercantidimorte,dalledenuncecontroglistudentiinoccupazione per un’università pubblica e popolarealle richieste di misure di sorveglianzaspecialea caratterepreventivo ediscrezionale,

EANCORA:

Controlosbloccodeilicenziamenti:perlariduzionegeneralizzatadell’orariodilavoroaparità disalarioalfinedicontrastarel’attaccoall’occupazioneeaisalari;

Perfortiaumentisalarialie l’istituzionediunmeccanismodipienatuteladeisalaridall’inflazione;

Per un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per l’accesso gratuito euniversale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali chegarantiscalaeffettivacontinuità direddito esalario;

Controallaprecarietàeallosfruttamento:abrogazionedelJobsAct,superamentodegli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all’utilizzo indiscriminatodeicontrattiprecari;

Per l’aumento degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti,contro la privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubbliciessenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture; ; contro iprogetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione: perl’uguaglianzadeidirittie deiservizisututtoilterritorionazionale;

Per una vera democrazia sindacale: contro il monopolio delle organizzazionisindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deverappresentarli;perildirittodiscioperoel’abrogazionediogninormativarepressivachenemini e riduca l’efficacia, apartiredal decreto-Salvini.

Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolodelleRLS;

Perlatuteladeilavoratoriimmigrati: permessodisoggiornoatuttigliimmigrati;

Controlosbloccodeglisfratti,perunnuovopianostrutturalediediliziaresidenzialepubblicacheprevedaanche ilriuso delpatrimonio pubblicoin disuso;

Controognidiscriminazionedigenere:perunaveraparitàsalariale,occupazionaleedeidiritti delledonne, nei luoghi dilavoro enella società;

Per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi operespeculative;

ControilG-20diRomae leipocritepasserelledeipadronidelmondo:perl’unitàelasolidarietàinternazionale trale lottedei lavoratoriedeglisfruttati

RISPONDIAMOCONLOSCIOPEROGENERALE!

(l’assembleasisvolgerànelrispettodellenormativeanticovid)

CONFEDERAZIONECOBAS-CUB-SICOBAS–USB

Genova 18-9-2021

—————————————————————

Questa newsletter e’ curata dalla:

Unione Sindacale di Base

Funzioni Locali LiguriaVia Cantore,29/2 – 16149 Genova

🔊 Listen to this