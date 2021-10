(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 [CONFERENZA STAMPA]

Siamo lieti di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione di

THE TELEPHONE di G.C. Menotti / LA SERVA PADRONA di G.B. Pergolesi

Nuova produzione 54^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi

La conferenza stampa si terrà

Giovedì 21 OTTOBRE 2020, ore 12

presso Le Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi

alla presenza degli artisti dei due titoli d’opera

e di:

Luca Butini, Assessore alla Cultura del Comune di Jesi

Lucia Chiatti, Direttore Generale Fondazione Pergolesi Spontini

Cristian Carrara, Direttore Artistico della Fondazione Pergolesi Spontini

Sabato 23 ottobre ore 20,30 e domenica 24 ottobre ore 16 con anteprima giovani giovedì 21 ottobre ore 16, al Teatro Pergolesi di Jesi, il cartellone della 54esima Stagione Lirica di Tradizione prosegue con l’intermezzo più celebre del compositore jesino Giovanni Battista Pergolesi, “La serva padrona” (1733), in dittico con “The telephone” scritto nel 1947 da Gian Carlo Menotti. Due opere che trattano entrambe dell’amore in maniera comica, avvalendosi di un terzo incomodo: il telefono, in Menotti, il servo muto, in Pergolesi. Nel nuovo allestimento e nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con Ente Concerti “Marialisa de Carolis” Sassari, il direttore è Flavio Emilio Scogna sul podio della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, la regia e le scene sono di Jacopo Fo, luci di Marco Scattolini, aiuto regia Matteo Mazzoni. In scena, Giulia Bolcato (Lucy/Serpina), Filippo Polinelli (Ben/Uberto), Mario Pirovano (Vespone, servo muto). Sponsor della serata è P.S. Medical Center e Trevalli Cooperlat (educational partner).

Fondazione Pergolesi Spontini

