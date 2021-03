GIOVEDì 18 MARZO SI INAUGURA IL PUNTO VACCINALE DI GATTINARA

(AGENPARL) – GATTINARA (VC), mar 16 marzo 2021

Giovedì 18 marzo, alle ore 9.00, sarà inaugurato il nuovo centro vaccinale anti Covid di Gattinara, nella palestra di Via San Rocco e sarà un ulteriore centro vaccinale Asl operativo in provincia per immunizzare gli aventi diritto in questa fase.

Gli spazi della palestra di via San Rocco sono risultati idonei per poter svolgere le vaccinazioni a un numero maggiore di persone evitando in tal modo anche forme di assembramento: lo spazio, inoltre, è spazioso e arieggiato, ben servito da ampie aree parcheggio nelle immediate vicinanze.

L’ASL VC si è adoperata per effettuare gli opportuni adattamenti necessari per effettuare le vaccinazioni.

Il centro sarà, quindi, inaugurato nella mattinata di giovedì 18 marzo alle ore 9.00.

«È una grande soddisfazione inaugurare il centro vaccinale di Gattinara che sarà funzionale per tutto il territorio. – commenta il Sindaco di Gattinara Daniele Baglione – Nella palestra di via San Rocco saremo in grado di vaccinare molte più persone al giorno evitando di creare assembramenti anche se , ovviamente tutto dipende dalle consegne dei vaccini.

Per questo importante risultato mi corre l’obbligo di ringraziare il Direttore Generale dell’ASL VC Dott. Angelo Penna e il Direttore Sanitario Dott. Gualtiero Canova, oltre ai tanti professionisti e operatori sanitari coinvolti. Insieme alla Dirigente Scolastica Paola Ripamonti con la quale abbiamo condiviso la necessità di contemperare le esigenze della salute con l’uso delle Palestre scolastiche. A tal fine la Palestra di via Gorizia e tutti i parchi cittadini saranno a disposizione dei nostri ragazzi non appena potranno riprendere le attività scolastiche in presenza.».

Si ricorda che la modulistica da compilare e da presentare al momento della vaccinazione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune oppure è reperibile anche presso il Piano Terra del Comune e che la stessa serve esclusivamente per le persone che hanno ricevuto l’appuntamento per vaccinarsi.

Fonte/Source: https://www.comune.gattinara.vc.it/it-it/avvisi/2021/giovedi-18-marzo-si-inaugura-il-punto-vaccinale-di-gattinara-190122-1-ab89b4ac2a4199b855e7d516e3406fd7