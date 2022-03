(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE,

DELLA COSTITUZIONE,

DELL’INNO E DELLA BANDIERA

Verona, 17 marzo 2022Benvenuti ragazze e ragazzi, anzi bentornati nel Palazzo della Gran Guardia per questo momento che è insieme di commemorazione di una data storica, 17 marzo 1861, quella della proclamazione del Regno d’Italia e di condivisione dei tre simboli intorno ai quali siamo uniti: la Costituzione Repubblicana, l’inno, la bandiera.

Oggi non voglio raccontarvi una storia lontana, ma partire da un fatto avvenuto pochi giorni fa nella nostra bella, civile e democratica città di Verona e fare con voi alcune riflessioni proprio intorno a questi tre simboli che sono stati offesi da alcuni individui, che non possono essere chiamati sportivi e neppure tifosi. Tra sabato e domenica, davanti allo stadio Bentegodi è stato steso, fotografato e postato sui social uno striscione con le coordinate della città di Napoli, le bandiere di Russia e Ucraina e l’invito, nemmeno troppo implicito, a spostare lì l’obiettivo dei bombardamenti.

Sono certo che le Forze di Polizia riusciranno anche questa volta ad individuare i protagonisti di un gesto così vergognoso e insensato e punirlo.

Ma voglio farmi con voi piuttosto una domanda: se avessero conosciuto la storia d’Italia, della Costituzione, del canto degli italiani, del tricolore, questi individui non avrebbero forse riflettuto prima e desistito?

Partiamo dall’unità d’Italia, che non è il risultato di combinazioni casuali e fortunate, ma è il frutto del sacrificio di intere generazioni di ragazzi, vostri coetanei o poco più grandi di voi, di Verona, di Napoli, di Roma, di Torino, che hanno combattuto nelle guerre di indipendenza dell’800, nei conflitti mondiali del 900, durante la Resistenza, per realizzarla, difenderla e consolidarla questa unità e per costruire fianco a fianco, veneti, campani, lombardi, calabresi un Paese coeso, forte, rispettato.

Proseguiamo il nostro percorso, parlando della Costituzione che inspiegabilmente non è oggetto di studio nelle scuole e che, invece, rappresenta la base sulla quale si fonda la democrazia e il nostro essere cittadini con diritti e doveri.

La Costituzione fu scritta da donne e uomini che avevano conosciuto vent’anni di un regime liberticida e cinque anni di una guerra che era stata combattuta, come accade oggi in Ucraina, strada per strada, casa per casa nelle nostre città, portando ovunque morte e distruzione e perciò lavorarono nell’Assemblea Costituente insieme, volendo garantire alle future generazioni un periodo di pace, di libertà, di uguaglianza, in cui non ci fosse spazio per la violenza, il razzismo, l’odio.

Appunto l’odio! Quello tra i popoli ma anche quello tra la gente che vive in questo Paese che nel primo verso Goffredo Mameli nel canto degli Italiani chiama fratelli, invitandoli a stringersi non a dividersi, ad amarsi non a detestarsi.

Goffredo Mameli era nato a Genova e morì a ventuno anni a Roma combattendo per la difesa della repubblica romana nel 1849, dimostrando che quelle non erano solo parole ma ideali nei quali credeva e per i quali era disposto a dare la vita.

Quando ascoltate l’inno, ragazzi, e magari vedete il tricolore sventolare sul pennone più alto per una vittoria sportiva, pensate a Goffredo Mameli e al suo invito a sentirvi ed essere innanzitutto fratelli, e siate grati a lui, ma anche oggi ai nostri fratelli soldati morti nelle missioni di pace in tutto il mondo, che ritornano in Italia avvolti nel tricolore.

Allora credo che ora possiamo insieme rispondere da Veronesi e da Italiani a quella domanda che ci siamo fatti: nessuno che conoscesse la storia d’Italia e dei suoi simboli potrebbe mai, nemmeno solo per scherzo, concepire quello striscione e mi piacerebbe che scriveste questo ai vostri coetanei napoletani, e ancora che siete davvero loro fratelli, uniti dalla storia, dalla Costituzione, dalla bandiera e dall’inno.