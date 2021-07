(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Giovedì 15 luglio alle 15 si riunisce il Consiglio comunale

Richiamato l’articolo 5 bis dello Statuto comunale, gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento del Consiglio comunale e la disposizione P.G.2021/157622 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto “Disposizioni temporanee nell’emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Consiglio comunale e Consigli di Municipalità. Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi e degli organismi istituzionali in videoconferenza ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24/4/2020 n. 27, art. 73”, il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria giovedì 15 luglio 2021 alle ore 15.

[ORDINE DEL GIORNO](https://consiglio2020.comune.venezia.it/atti-assemblee/2/atto/206?ref=cal&mese=7-2021)

La seduta si svolgerà in modalità telematica tramite videoconferenza. La presidente del Consiglio effettuerà il videocollegamento da Ca’ Collalto, sede del Municipio di Mestre

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming al seguente link https://live.comune.venezia.it/it/streaming.

Venezia, 9 luglio 2021

