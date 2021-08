(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Festival Santa Fiora in Musica: Super-Bones Sextet

Giovedì 12 agosto, alle 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera

Giovedì 12 agosto, alle 21 e 15, nell’ambito del Festival Santa Fiora in Musica, all’Auditorium della Peschiera di Santa Fiora si terrà il concerto “Super-Bones Sextet” con Rudy Migliardi, Gigi Andreoli e Gianfranco Marchesi al trombone, Roberto Olzer al pianoforte, Fabio De March al basso elettrico e Nicola Stranieri alla batteria.

Rodolfo Rudy Migliardi è trombonista, diplomato presso il Conservatorio di Torino. Inizia la sua attività nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e successivamente nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino e nell’Orchestra ritmica della Radio Televisione Italiana di Milano, con la quale ha avuto modo di collaborare con musicisti internazionali, come Gerry Mulligan, John Kay Winding. Parallelamente Rudy Migliardi si è dedicato all’attività classica, con particolare attenzione alla musica barocca, ed è stato docente di musica contemporanea a Siena.

Il Festival Santa Fiora in Musica è organizzato dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con il contributo del Comune di Santa Fiora e degli sponsor Enel Green Power, Siram -Veolia e Open Fiber, e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze.

Il biglietto per questo concerto ha un costo di 3 euro.

