Sale la febbre agli Nft che ha spinto l’artista Andrea Speziali a eliminare l’account Flickr con all’interno mezzo milione di immagini e oltre 70 milioni di visualizzazioni, ottenute da quando si iscrisse nel 2009 per tutelare la piena proprietà al successore.

L’aria che si respira nello studio del creativo Speziali, giovane artista poliedrico, da poco anche compositore musicale, noto per aver esposto una scultura al Padiglione Italia della 54° Biennale internazionale di Venezia e due foto alla Biennale Internazionale di Fotografia, è sinonimo di rivoluzione: un tuffo nell’onda del businnes digitale.

Sono 500.000 immagini tra fotografie, opere d’arte, sculture, dipinti, disegni, appunti, documenti segreti e frame di alcuni video di successo in un’unico lavoro in NFT, primo assemblamento nella storia del digitale che mira al sogno di ottenere un riconoscimento al Guinness World Records.

Nell’opera, intitolata “My life”, è raccontata per immagini la vita e la produzione dell’autore. Un viaggio straordinario per frame con riferimenti anche ai momenti più intimi, gloriosi e folli della vita di Andrea Speziali, la cui creatività si avverte anche nell’originalità di far pesare il file digitale quanto il peso dell’artista, ovvero ai suoi 63 kg corrispondono 63 GB.

L’ASTA – A inizio della prossima settimana andrà all’asta il primo NFT dell’artista. Seguiranno maggiori dettagli prima del grande progetto. Questo primo lavoro eseguito con illustrator misura come Andrea Speziali in altezza di 1,8 m. Rappresenta una composizione astratta.

DICHIARAZIONE

