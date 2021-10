(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Giorno della Laurea in Piazza San Marco: l’assessore Zuin porta il saluto dell’Amministrazione comunale ai neo dottori

Dopo la prima parte della cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio, è toccato questa mattina, giovedì 14 ottobre, all’assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin, portare i saluti dell’Amministrazione comunale e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ai neo dottori dell’Università Ca’ Foscari Venezia, presenti in Piazza San Marco per il Giorno della Laurea.

A precedere l’assessore Zuin, ci sono stati gli interventi della rettrice, Tiziana Lippiello e della miglior studentessa straniera della sessione, Xue Wenjing, del corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea.

“Per me, cafoscarino come voi, è un onore oggi esser qui – ha esordito l’assessore Zuin – ed è una gioia poter condividere un momento così importante della vostra vita. Questa cerimonia vuole celebrare la conquista di una meta che avete conseguito con sacrificio e forza di volontà, ma vuol festeggiare anche l’inizio di un nuovo cammino, una nuova esperienza che vedrà ognuno di voi protagonista in prima persona: l’inserimento nel mondo del lavoro.

Una conquista non facile, ma siamo certi che con lo stesso impegno e le stesse capacità che avete dimostrato in questi anni di studi, riuscirete ora a farvi strada: noi, come Amministrazione, ci impegneremo sempre a promuovere la meritocrazia. Vi auguro di poter mettere in pratica nel mondo lavorativo ciò che avete appreso fino ad oggi: ora rappresentate il nostro futuro, il futuro del nostro Paese”.

Tra ieri e oggi sono circa 1300 i neo dottori protagonisti delle tre cerimonie: dopo quella di ieri e di questa mattina, l’ultima di questa sessione di laurea si terrà infatti nel pomeriggio di oggi.

Venezia, 14 ottobre 2021

