(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5158

28 luglio 2021

Giornate di apertura dell’hub vaccinale nel mese di agosto

Aperto per 19 giorni ma solo il 3, il 9 e il 31 agosto saranno inoculate esclusivamente le seconde dosi

La Asl Bari ha comunicato al Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, i giorni di apertura dell’hub vaccinale di via Benedetto Croce..

Durante il mese di agosto l’hub vaccinale sarà aperto per le prime e seconde dosi nei seguenti giorni domenica 1, lunedì 2, mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6, martedì 10, giovedì 12, martedì 17, lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25, venerdì 27 e lunedì 30.

Nelle giornate di martedì 3, lunedì 9 e martedì 31 agosto sarà aperto esclusivamente per le seconde dosi.

🔊 Listen to this