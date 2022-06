(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 Marco Fontana

Responsabile Ufficio Stampa Forza Italia Piemonte

Comunicati Stampa

GIORNATA VALORE ALPINO, GRUPPO FORZA ITALIA REGIONE PIEMONTE: RICORDA A NUOVE GENERAZIONI IL SACRIFICIO DIETRO ALLA CONQUISTA DELLA DEMOCRAZIA

“L’istituzione della giornata al valore alpino che abbiamo approvato quest’oggi a Palazzo Lascaris è fondamentale per ricordare alle nuove generazione il sacrificio che sta dietro alla conquista della democrazia. Si tratta di un provvedimento quantomai attuale in questo periodo di guerra nel cuore dell’Europa”. E’ questo il commento del capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e dei consiglieri regionali Alessandra Biletta, Mauro Fava e Franco Graglia.

“Il preambolo al nostro Statuto regionale ricorda come sia nostro compito quello di promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il nostro Piemonte. Il progetto di legge che abbiamo approvato oggi va proprio in tale direzione, riconoscendo l’impegno degli alpini per la nostra Regione nella nostra storia, partendo dal ricordo del tragico sacrificio di tanti giovani in terra di Russia. La Regione Piemonte aveva già nel 2008 insignito il corpo degli Alpini del Sigillo dell’Ente. Ma poi va anche ricordato il sostegno che non è mai mancato al Piemonte in occasione delle tragiche alluvioni del 1994 e del 2000 fino all’attività svolta a supporto della Regione durante quest’ultima pandemia e alla cura quotidiana per i piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita o dei malati del Cottolengo, fino all’opera di manutenzione costante del Parco della Rimembranza. Si tratta di cristallizzare in un momento di memoria collettiva la storia di un corpo dello Stato che fa della messa a disposizione per gli altri, della solidarietá, dell’amicizia, del senso del dovere alcune delle caratteristiche più apprezzabili. Un esempio significativo in una società sempre più egoista e individualista”.

🔊 Listen to this