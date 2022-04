(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 PER LE DONNE

Le donne rifugiate provenienti dall’Ucraina

potranno accedere a servizi diagnostici, clinici

e di supporto psicologico dedicati,

negli ambulatori delle Aziende associate

FIASO

in tutto il territorio nazionale.

Grazie alla collaborazione con la

saranno assistite per le urgenze

e per la prevenzione e il follow up

delle patologie ostetriche e ginecologiche.

Numero verde

mediazione culturale in lingua ucraina

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

