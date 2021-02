(AGENPARL) – dom 07 febbraio 2021 *“GIORNATA PER LA VITA, MONTEVECCHI (LEGA): “NUOVE LINEE GUIDA MINISTERIALI

SU RU486 BANALIZZANO L’ABORTO A SEMPLICE PRATICA FAI DA TE, REGIONE PRENDA

LE DISTANZE”*

BOLOGNA, 7 FEB – “Le nuove linee guida ministeriali sulla pillola abortiva

Ru486 banalizzano l’aborto a pratica “fai da te”, da eseguire a casa.

L’aborto, comunque la si pensi, rimane un dramma. Serve un atto di coraggio

della Regione e un cambio di rotta. La Giunta dovrebbe prendere le distanze

da queste linee guida, come già fatto anche da altre Regioni”. Interviene

così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, annunciando la

presentazione di una interrogazione in Regione, proprio in occasione della

43ª giornata per la vita che quest’anno viene celebrata il 7 febbraio.

“Le nuove linee guida ministeriali, recepite il 22 settembre dalla Regione

Emilia Romagna, prevedono la somministrazione della pillola abortiva Ru486

in day hospital, nei consultori e con tempi estesi fino alla nona

settimana. In sostanza niente più ricovero ospedaliero di tre giorni e,

dopo aver assunto la pillola, si esegue l’aborto direttamente a casa –

spiega Montevecchi, che sottolinea: – Va ribadito che le nuove linee guida

non hanno alcuna valenza di legge, quindi la loro adozione non è

obbligatoria. Inoltre, perfino l’articolo 8 della legge 194 attualmente in

vigore, prevede che tutto l’iter abortivo debba essere svolto

esclusivamente presso gli ospedali o presso istituti ed enti indicati dalla

legge, perciò non certamente nei consultori familiari per poi abortire a

casa, come invece viene previsto dalle nuove linee guida ministeriali. Non

a caso, le precedenti linee guida del Ministero della Salute del 2010

prevedevano il ricovero di tre giorni in ospedale, dando la seguente

motivazione: “Per un’attenta sorveglianza sanitaria, in modo da ricevere

un’assistenza immediata se si verifica un’emorragia importante”.

“La donna, con le nuove linee guida, viene lasciata sola a vivere il dramma

dell’aborto, il tutto senza che le sia nemmeno fornita la possibilità di

incontrare coloro che potrebbero sostenerla e aiutarla a scegliere la vita”

dichiara Montevecchi, che aggiunge: “Regioni come Marche e Piemonte hanno,

almeno in buona parte, bocciato le nuove linee guida ministeriali,

stabilendo che la pillola abortiva Ru486 non verrà somministrata nei

consultori. La Regione Piemonte prevede, inoltre, che le modalità di

ricovero siano “valutate dal medico e dalla direzione sanitaria”.

Prosegue Montevecchi: “Mi auguro che la 43ª giornata della vita sia anche

occasione di profonda riflessione per tutti gli amministratori. È sotto gli

occhi di tutti ciò che sta avvenendo negli ultimi tempi. È in corso un

progressivo e preoccupante processo di desacralizzazione della vita umana e

di banalizzazione dell’aborto che, da dramma qual è, viene trasformato e

ridotto a una semplice pratica “fai da te”. Il grande rischio a cui si sta

andando incontro è la sempre più grande diffusione di una pericolosa

mentalità che non vorrebbe più nemmeno vedere l’aborto come un dramma e

che, di fatto, lo considera come un metodo contraccettivo. Non possiamo

permettere che ciò accada”.

“Tramite una interrogazione regionale chiederò alla Giunta se intende

valutare di rivedere la propria posizione e rifiutare le nuove linee guida

ministeriali sulla somministrazione della pillola abortiva Ru486” conclude

il consigliere Matteo Montevecchi.

—

