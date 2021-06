(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 2021

“Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza”. Le parole di Papa Francesco accompagnano la giornata mondiale dedicata alla donazione del sangue. Quest’ anno l’OMS ha affidato al nostro Paese l’organizzazione del “ World Blood Donor Day Global Event, che si terrà a Roma, su iniziativa del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Sangue e delle principali associazioni italiani di donatori di sangue: DonatoriNati Polizia di Stato (Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Vigili del Fuoco), Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue), Croce Rossa Italiana (organizzazione di volontariato, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che di conflitto), Fidas (La Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue ) e Fratres (Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue delle Misericordie d’Italia) . Tutte insieme con un solo appello ai giovani:” Dona il sangue, continua a far battere il mondo. A Roma fitto programma di iniziative. In piazza di Spagna, dalle 8 alle 12.00 i donatori potranno compiere il loro gesto di solidarietà accolti dal personale medico a bordo di un’autoemoteca dell’ospedale Bambin Gesù. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00 non mancheranno momenti di dibattitto tra e massime autorità istituzionali italiane, i vertici dell’OMS e degli altri enti promotori nella Sala Petrassi dell’Auditorium presso il Parco della Musica a Roma. Interverranno il Ministro della salute Roberto Speranza, il direttore generale Organizzazione Mondiale della Salute Tedros Adhanom Ghebreyesus, Erika Wood, Gian Franco Massaro, Presidente International Federation Red Cross, Erica Wood presidente International Society of Blood Transfusion, Gian Franco Massaro Presidente International Federation of Blood Donor Organizations, Paolo Monorchio (coordinatore pro-tempore coordinamento interassociativo) Volontariato Italiano Sangue, Silvio Brusaferro Presidente Istituto Superiore di Sanità, Vincenzo De Angelis Direttore Centro Nazionale Sangue. Nel corso della manifestazione, sarà conferito un particolare riconoscimento per l’apprezzamento e l’impegno che la Polizia di Stato, da sempre ha dimostrato per promuovere la cultura della donazione. Il riconoscimento sarà ritirato dal vice- capo vicario della Polizia di Stato Maria Luisa Pellizzari. Spazio alla premiazione dei vincitori di HackDonor. Non mancherà la voce di Sua Santità Papa Francesco, presente con un videomessaggio. Gran Finale sulle note del concerto virtuale della Banda Musicale della Polizia di Stato. Previste le esibizioni di Ron, della cantautrice franco -indonesiana Anguun e della influencer Cecilia Cantarano. Alle 21.00 inoltre, il Colosseo, verrà illuminato di rosso per celebrare l’intera giornata. Oltre alla capitale, DonatoriNati ha mobilitato i propri donatori di sangue in altre città italiane. Tutti in piazza a: Imperia, Milano, Udine, Firenze, Roma, Napoli, Viterbo, Campobasso, Foggia, Gioia Tauro, Palermo, Agrigento, Ancona, Ascoli. Le iniziative di Donatorinati Polizia di Stato, promosse nell’ambito della GMD, sono state supportate da Intesa Sanpaolo, in qualità di Main Sponsor.

“Donare il sangue è un atto di responsabilità sociale ma anche espressione della fraternità universale” – afferma Claudio Saltari presidente nazionale DonatoriNati- sono certo che il nostro impegno affinchè la donazione di sangue sia un gesto spontaneo e abituale nella vita di ognuno non sarà vano. Donare rende felici noi e gli altri creando relazioni che fortificano le basi per un mondo migliore”.

Roma, 12 giugno 2021

Dottoressa Annarita De Feo

Responsabile della Comunicazione

Donatorinati della Polizia di Stato

