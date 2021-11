(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Giornata Mondiale del Diabete, test gratuiti per i cittadini in piazza

Castello dalle ore 10 alle 13 di domenica 14 novembre

Benevento, 11 novembre 2021 – In occasione della Giornata Mondiale del

Diabete, l’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di Benevento e

l’Associazione Diabetici Italia Meridionale, in collaborazione con i volontari della

Protezione Civile di Benevento, promuovono test gratuiti per i cittadini in

In particolare gli ecocolordoppler carotidei saranno eseguiti dal dottor

Alessandro Rosa, il test glicemici saranno eseguiti dal dottor Carlo Rinaldi,

mentre gli elettrocardiogrammi saranno eseguiti dalla dottoressa Federica

Provenzano.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero: 351

