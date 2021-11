(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Centro Antiviolenza

Come riconoscere la violenza

Un luogo di donne per le donne

Il Centro Antiviolenza

nasce a

Rimini nel 2005, per volontà

dal desiderio di portare allo

scoperto il fenomeno della

violenza di genere sul territorio.

Negli anni l’Associazione è

cresciuta, per creare uno spazio

COS’È ROMPI IL SILENZIO

dove le donne, in situazioni

di disagio e dicoltà, possano

sentirsi accolte, comprese e

sostenute con ducia.

è un luogo dove trovare

altre donne con cui condividere

un percorso di consapevolezza

agita tra le mura

di casa e da persone

con cui si convive.

La violenza è tanto più grave

se rende pericoloso e insicuro

ogni tuo spazio privato.

in cui la quotidianità familiare

è insostenibile o pericolosa,

dove riconosci un’escalation

di aggressioni verbali e siche,

allora

Rompi

il Silenzio.

Come

riconoscere

di natura sessuale imposto.

casi viene agita da persone

conosciute: mariti, compagni,

ex partner, conoscenti, vicini

di casa, colleghi.

Chi ti impone un rapporto

sessuale, ti molesta, cerca

un contao sico non voluto

pornograco non richiesto,

ti sta violando sessualmente.

La Violenza Sessuale

Ti priva o limita la tua

sussistenza materiale.

Avere il controllo economico

e usarlo per esercitare

il potere su un altro individuo

è un abuso.

Se qualcuno ti impedisce

la ricerca o il mantenimento

del lavoro, non ti paga

l’assegno familiare e ti esclude

dalla gestione del denaro,

economicamente.

La Violenza Economica

Accompagna sempre

La puoi riconoscere perché

il suo linguaggio mira a farti

sentire una nullità.

Se qualcuno si rivolge a te

in continuazione le tue opinioni,

aggressivo, se ti intimorisce

con minacce, più o meno

esplicite, diree a te o ai tuoi

psicologica.

La Violenza Psicologica

Provoca danni al tuo corpo

dentro e fuori.

Questo tipo di violenza non

è riconoscibile solo dalle

minacce siche, dalle percosse,

Se qualcuno ti aerra,

ti straona, ti spinge o usa

la forza per colpirti, ti priva

del sonno e di cure mediche,

La violenza mira a privarti

della libertà, soraendoti

in te stessa, lasciandoti

nell’insicurezza

e nell’isolamento.

Chi cerca di limitare i tuoi

dirii lo fa anche araverso

DONA IL TUO

SPORTELLO

Psicologico

Legale

Lavoro

Centro Antiviolenza

Spazio Vinci

Via Bufalini, 47 Rimini

Sportello di ascolto

c/o Casa Associazioni S. Antonio

Santarcangelo di Romagna

Centro Antiviolenza Marielle

Santarcangelo di Romagna (RN)

Novafeltria

Sportello di ascolto

Via Cesare Baisti, 7

Novafeltria (RN)

Verucchio

Sportello di ascolto

c/o Centro Civico

Piazza Europa, 1

Villa Verucchio (RN)

Sede Legale

Via Caduti di Marzaboo, 30

www.rompiilsilenzio.org

Centralino

Lunedì – Venerdì

9.00 – 12.00

15.00 – 19.00

Contai

