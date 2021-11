(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 LE PANCHINE ROSSE SBARCANO NEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI

Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia “la nostra decisione vuole essere il segno tangibile della nostra attenzione a un tema tanto grave”

Bari, 22 novembre 2021 – Aeroporti di Puglia si è sempre distinta anche per la grande attenzione a temi di alto valore sociale. In continuità con questa scelta, in vista della prossima Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne, negli aeroporti di Bari e Brindisi sono state posizionate due panchine rosse, simbolo della lotta a questo odioso fenomeno di violenza.

“ Ancora oggi i numeri raccontano di troppe donne vittime di violenza fisica o, in modo ancor più subdolo, psicologica – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia -. Dati terribili che, tuttavia, rappresentano la punta di un iceberg perché sono ancora tante le donne costrette a subire in silenzio. La scelta di oggi vuole essere un segno tangibile, ma di forte valore simbolico, della nostra attenzione a un tema tanto grave che non sempre viene trattato nei giusti modi se non sull’onda emotiva di tragici avvenimenti che lo riportano alla ribalta. La speranza è che le due panchine, posizionate in luoghi interessati da grandi flussi di persone, viaggiatori e non, aiutino a tenere desta la coscienza di chi a questo dramma non sempre presta la dovuta attenzione, se non nel momento del maggior clamore mediatico. Intendiamo dedicare questa giornata alle Donne che non ci sono più e alle Donne che hanno lottato e che finalmente guardano con maggiore serenità al proprio futuro”.

🔊 Listen to this