(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Giornata Disabilità : l’Archivio di Stato di Milano presenta il

testamento del 1624 del pittore sordo Luca Riva

Il video è online sul canale YouTube del Ministero della Cultura

Risale al 1624 il testamento di Luca Riva, pittore sordo di 33 anni

che, per le proprie volontà, decise di realizzare un documento davvero

unico nel suo genere: un testamento corredato da illustrazioni. Alla

vigilia della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con

disabilità, il Ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini

presenta sui propri canali social un video il cui protagonista è

proprio questo testamento nel racconto del Direttore dell’Archivio di

Stato di Milano, Benedetto Luigi Compagnoni.

Il documento contiene complessivamente 40 carte, di cui 12

costituiscono il libretto figurato. Le immagini rappresentano le

diverse persone o istituzioni cui Riva intende destinare eredità più o

meno consistenti. Il giudice, “per maggior cautela”, comanda al

pittore di completare il libretto riportando sotto a ciascun disegno

la consistenza del legato e apponendo la propria firma.

Tra le illustrazioni più interessanti vi sono la prima, che

rappresenta l’artista e la moglie mentre lui le consegna la più

significativa parte di eredità; la scena con protagonista il nipote di

Riva, Giulio, rappresentato come uno “scapestrato” che non fa altro

che giocare a carte, al quale dunque spetta poco o nulla; e la scena

delle orfanelle, alla cui parrocchia l’artista lascia 600 lire.

Anche l’Ospedale Maggiore di Milano conserva il testamento di Riva, ma

nella sola versione notarile, quindi senza disegni, per questo il

documento custodito dall’Archivio di Stato di Milano sin dalla prima

metà del Novecento è unico nel suo genere.

Il video è online sul canale YouTube del Ministero della Cultura:



Il testamento :

https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=622

Roma, 2 dicembre 2021

🔊 Listen to this