(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 > Domenica 5 dicembre presso lo “Sporting Club” di Poggio Mirteto, si è svolta una giornata all’insegna della beneficenza sulle “due ruote”,infatti, l’Associazione “Aquile Tricolori” e i Bikers Sabini hanno organizzato una raccolta fondi a sostegno dell’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice Congregazione, che accoglie giovani madri che vivono in gravi disagi sociali, con l’obiettivo di aiutarle a far crescere con responsabilità e autonomia i propri figli anch’essi ospiti della struttura.

“La solidarietà -ha spiegato il Presidente dell’Associazione Aquile Tricolori Pino del Pico – è importantissima, specialmente in momenti di crisi economica come che stiamo vivendo, e poiché il Natale è donare, pensare agli altri, abbiamo voluto dar spazio anche a questo tipo di iniziativa.

🔊 Listen to this