(AGENPARL) – dom 21 marzo 2021 GIORNATA DELLE FORESTE. BOSCHI URBANI E GREEN PUBBLICO: CON RECOVERY, PIANTE ANTISMOG NELLE CITTA’

COLDIRETTI: “UNA CARTA D’IDENTITA’ DEL LEGNO. IN VENETO 10MILA ETTARI DA INCREMENTARE CON ALBERI AUTOCTONI”

21 marzo 2021 – Nella giornata internazionale delle Foreste indetta oggi domenica 21 marzo dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite Coldiretti Veneto ricorda che la proposta di piantare in Italia 50milioni di alberi nell’arco dei prossimi cinque anni nelle aree rurali e metropolitane non può che non trovare accoglienza nel territorio regionale che conta già la presenza di 10mila ettari di bosco ornamentale in pianura. Una foresta urbana che garantisce l’assorbimento di 20 tonnellate di polveri sottili all’anno prodotte dalla circolazione di 3500 automobili.

“Con l’inquinamento dell’aria che è considerato dal 47% degli italiani la prima emergenza ambientale secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, bisogna intervenire – ha sottolineato il presidente nazionale Ettore Prandini – in modo strutturale ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato con le essenze più adatte alle condizioni climatiche e ambientali dei singoli territori”.

“Facilitare, inoltre, gli accordi tra amministrazioni comunali e imprenditori agricoli con convenzioni apposite – sostiene Coldiretti Veneto– potrebbe cambiare i numeri della superficie green veneta. I viali alberati di tiglio selvatico o la concentrazione di aceri nelle città se fosse più diffusa aumenterebbe i benefici come anche se in tutte le grandi rotonde al posto di piloni di cemento ci fossero frassini oppure olmi”.

“Intervenire in modo strutturale contro lo smog –dice Coldiretti Veneto – favorendo la diffusione di parchi e giardini nel cuore cittadino con piante autoctone, significa mettere in campo i florovivaisti, gli operatori agricoli terzisti che possono anche sostenere la formazione degli addetti alla cura e a manutenzione delle zone ricreative pubbliche”.

Occorre considerare anche il patrimonio boschivo veneto – aggiunge Coldiretti – che conta 465 mila ettari di bosco, il 25% della superficie regionale con un incremento negli ultimi anni di più 18.700 ettari. Molto diversificato dal punto di vista delle specie arboree, gran parte di esso rientra nella Rete Natura 2000 che ha per obiettivo la conservazione della biodiversità. Una ricchezza da “governare” rilanciandone la dimensione economica con la filiera del legno. La realtà veneta è stata segnata come in tutta Italia dai cambiamenti climatici e dopo l’uragano Vaia va ulteriormente salvaguardata dalle annate particolarmente calde e siccitose che creano condizioni favorevoli allo scoppio di incendi.

Per difendere l’economia del Paese e garantire ai consumatori la possibilità di una scelta consapevole anche sull’arredo che si mettono in casa – sottolineano Coldiretti e Federforeste promotori di un progetto nazionale – è necessario arrivare, come avviene con le etichette d’origine per il cibo che mettiamo nel piatto, a una carta d’identità del legno che permetta al consumatore di essere informato sulla provenienza ma anche sulla sostenibilità del legname impiegato per i mobili o per il riscaldamento perché dietro a ogni tavola utilizzata – concludono Coldiretti e Federforeste – vive un mondo fatto di territori e persone con un’intera filiera composta da agricoltori boscaioli, segherie, trasportatori, industrie e artigiani.

