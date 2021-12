(AGENPARL) – Roma, 20 dic 2021 – “Questa mattina sono andato al centro di raccolta Ama di via Palmiro Togliatti per manifestare la nostra solidarietà agli operatori e alle operatrici che lavorano tutti i giorni per questa città, insieme a Cinecittà Bene Comune, Solid e alla Fp cgil. Come Sinistra Civica Ecologista abbiamo voluto ascoltare i lavoratori e le lavoratrici di Ama e le problematiche con cui si confrontano quotidianamente: la carenza di mezzi, di personale e di impianti.

Se vogliamo migliorare la qualità della raccolta e della gestione dei rifiuti a Roma dobbiamo partire dalle condizioni di lavoro e dalla difesa dei diritti del personale. Il nostro impegno sarà massimo in Assemblea Capitolina per trovare le risorse necessarie per dare a questa città un servizio funzionale che rispetti utenti e lavoratori. Oggi nella giornata mondiale della solidarietà non potevamo non schierarci con chi troppo spesso viene identificato come il problema, quando il problema vero è gestionale e politico. Auspichiamo una grande alleanza tra cittadini/utenti e politica per costruire risposte concrete ai bisogni di questa città”.

Così Alessandro Luparelli, consigliere di Sinistra Civica Ecologista di Roma Capitale.

