(AGENPARL) – dom 07 febbraio 2021 *Giornata contro bullismo e cyberbullismo, Masini e Giannelli (FI): “2021

sia l’anno dedicato alla lotta contro questo fenomeno”*

Firenze, 7 febbraio 2021 – “*Oggi, 7 febbraio, è la giornata contro il

bullismo e il cyberbullismo. Un fenomeno che nell’anno della pandemia vede

dati preoccupanti, sempre più in crescita; il 61% dei ragazzi infatti

dichiara di essere o di essere stato vittima di questo odioso fenomeno, il

68% dichiara di avervi assistito. Un fenomeno quindi da analizzare a 360

gradi nelle sue cause, affinché si possa agire con forza per stroncarlo*”.

Queste le dichiarazioni della Senatrice di Forza Italia *Barbara Masini*,

Capogruppo di Forza Italia in commissione Diritti Umani al Senato e di

*Giampaolo

Giannelli*, Vicecoordinatore Provinciale Forza Italia Firenze.

“*Un fenomeno* – precisano Masini e Giannelli *- che si evolve e diventa

sempre più pericoloso, specchio delle discriminazioni che segnano i nostri

tempi, amplificate dalla potenza e dalla velocità di diffusione dell’odio

date dai social media*”.

“*Quello che ci preme sottolineare è che oltre alla tutela normativa,

sicuramente da ampliare rispetto alla legislazione vigente (la l. 71/2017

ricordiamo che non prevede il reato di bullismo come specifica

fattispecie), occorre un forte coordinamento di tutti i soggetti coinvolti

e che hanno responsabilità di azione e monitoraggio relativamente a questo

fenomeno: pensiamo per esempio a educatori, genitori, insegnanti, presidi,

avvocati, magistrati, politici, amministratori dei social. Occorrono

strumenti che permettano ai ragazzi vittime di bullismo e cyber bullismo di

poter essere tutelati ed assistiti in maniera anonima, perché spesso la

paura di ritorsioni impedisce loro di denunciare i loro persecutori*”.

“*Ed è necessario giungere ad un vero coordinamento nazionale di lotta a

questi fenomeni, attraverso anche una raccolta specifica e analitica dei

dati, così da poter lavorare con numeri oggettivi da analizzare che

permettano azioni mirate* – concludono gli esponenti di Forza Italia *- Le

conseguenze psicologiche delle giovani vittime di bullismo, in un anno già

di per sé così particolare, sono ovviamente devastanti. Dobbiamo fare in

modo che il 2021 sia l’anno in cui si prendono iniziative tanto a livello

locale che a livello nazionale per debellare questa piaga sociale; per

quanto ci riguarda ci adopereremo in ogni modo, come già fatto anche in

passato, perché questo avvenga”*

*Barbara Masini, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Diritti Umani al

Senato Giampaolo Giannelli, Vicecoordinatore Provinciale Forza Italia

Firenze*

Mail

priva di virus. www.avg.com

🔊 Listen to this