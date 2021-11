(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 [logo_camera.png]

Giornalisti: Nardi (Pd), molestie a cronista vergogna assoluta

Roma, 28 novembre 2021 – “Una vergona, atteggiamenti di una gravità assoluta, prima di tutto da parte dei tifosi, ma anche da parte di chi, in studio, aveva il dovere di intervenire in maniera decisa in difesa della giornalista”. Lo dichiara la presidente della commissione Attività produttive alla Camera, Martina Nardi, commentando “l’episodio gravissimo di molestia nei confronti di una giornalista, al termine della partita Empoli-Fiorentina”.

“Alla giornalista va tutta la mia solidarietà. Quanto avvenuto dimostra una volta di più quanto ci sia bisogno di una rivoluzione culturale. Solo pichi giorni fa, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo detto e sentito dire che: il 25 novembre è tutti i giorni. Ecco, bisogna passare dalle parole ai fatti”.

Lorenzo Galli Torrini

Ufficio Stampa – Presidente Commissione Camera dei Deputati

—————————————————————

On. Martina Nardi, presidente Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo

—————————————————————

Lorenzo Galli Torrini

🔊 Listen to this