(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Giorgia Meloni a Latina, Calandrini (FdI): orgogliosi della nostra squadra

“Anche ieri Latina ha omaggiato la presenza di Giorgia Meloni con una piazza piena, a Capoportiere, in occasione della presentazione della lista di Fratelli d’Italia. Ringrazio la nostra leader per essere stata presente ed essersi prestata a conoscere i candidati ma anche ad incontrare il pubblico per i selfie di rito. Concordo con lei, come con tutti coloro che ieri sera si sono alternati sul palco, che bisogna mandare a casa il sindaco Coletta, la versione latinense di Virginia Raggi. Per farlo Fratelli d’Italia ha scelto i suoi uomini e le sue donne migliori, 32 persone capaci, motivate, il giusto mix di esperienza e rinnovamento, che sono pronti ad affiancare il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo, una persona a cui di certo non bisogna spiegare come si amministra una città. Con la presenza di Giorgia Meloni ieri abbiamo dimostrato ancora una volta che Fratelli d’Italia è una squadra coesa e coerente, dove dall’ultimo degli iscritti fino al presidente, siamo tutti pronti a mettere in campo i nostri sforzi per restituire la città al centrodestra unito.

Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina Senatore, Nicola Calandrini

