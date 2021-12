REGGIO CALABRIA Giorni intensi quelli trascorsi a cavallo tra le festività dell’Immacolata, e il fine settimana appena trascorso che hanno visto i carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro impegnati ad eseguire controlli massivi, specificamente mirati a rafforzare il rispetto delle nuove normative sul possesso della “carta verde rinforzata”. In particolare, 71 sono stati gli accessi a esercizi pubblici, tra i comuni di Taurianova, Cittanova e Polistena, tra cui palestre, bar e ristoranti; 208 i green pass controllati agli avventori, risultati tutti regolari: 7 le persone sanzionate per assenza di mascherina, per un importo complessivo di 2.800 euro. Sempre nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, i Carabinieri hanno anche sanzionato il titolare di una barberia di Taurianova, in frazione Amato, che esercitava la professione senza essere in possesso di green pass. Nei suoi confronti è stato quindi elevato un verbale per un importo di euro 400. In tale contesto, si inquadrano controlli effettuati anche in sinergia con i Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Reggio Calabria, al fine di dare corso ad uno screening delle principali attività dolciarie dell’entroterra della Piana di Gioia Tauro. In tale ottica, a Cittanova, i militari hanno individuato una pasticceria che esercitava l’attività di stoccaggio dei preparati in mancanza del titolo autorizzativo richiesto: sequestrati, all’attività, vari generi alimentari poiché privi di etichetta e scheda di lavorazione, contestate sanzioni amministrative, per un totale di 4500 Euro. In parallelo agli specifici controlli in materia di Covid-19, è stata altresì condotta una stringente attività di monitoraggio del territorio di competenza, con particolare attenzione alle aree interessate dal fenomeno della movida notturna, nel cui ambito, i carabinieri hanno arrestato un soggetto per evasione che, già sottoposto agli arresti domiciliari a Taurianova, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. Ripristinata nei suoi riguardi, la misura cautelare a cui si era sottratto. (News&Com)



