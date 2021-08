(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 – LE DUE SQUADRE AZZURRE DI FIORETTO

DOMANI IN PEDANA NELLA 5^ E ULTIMA GIORNATA

TORNA IN PEDANA BEBE VIO DOPO IL TRIONFO INDIVIDUALE

TOKYO – Le gare a squadre di fioretto femminile e maschile chiuderanno domani (domenica 29 agosto) il programma della scherma ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dopo la strepitosa medaglia d’oro conquistata oggi, tornerà in pedana Bebe Vio, insieme alla capitana Loredana Trigilia e ad Andreea Mogos nel team femminile che salì sul terzo gradino del podio a Rio 2016.

Tanta voglia di far bene anche per la squadra maschile composta da Matteo Betti (quarto nell’individuale), Emanuele Lambertini e Marco Cima.

Nella notte italiana, alle 2.30 (le ore 9.30 in Giappone), comincerà la fase a gironi per le azzurre: Bebe Vio e compagne affronteranno – nell’ordine – Stati Uniti, Ucraina e Hong Kong a caccia di uno dei primi due posti per le semifinali (al via alle 8 del mattino).

Un’ora prima (all’1.30 in Italia) partirà invece la gara maschile: la squadra italiana se la vedrà con Ucraina, Russia e Gran Bretagna.

AZZURRI IN GARA – 29 AGOSTO

Italia – fioretto maschile a squadre: Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Marco Cima

Italia – fioretto femminile a squadre: Bebe Vio, Loredana Trigilia, Andreea Mogos

ORARI DI GARA – 29 AGOSTO

ore 8:30-13:30 (1:30-6:30 ITA): Prova a squadre fioretto maschile – Fase Preliminare

ore 9:30-14:30 (2:30-7:30 ITA): Prova a squadre fioretto femminile – Fase Preliminare

ore 15 (ore 8 ITA): Prova a squadre fioretto maschile – Semifinali

ore 15 (ore 8 ITA): Prova a squadre fioretto femminile – Semifinali

ore 17:30 (ore 10:30 ITA): Prova a squadre fioretto maschile – Finale 3-4 posto

ore 17:30 (ore 10:30 ITA): Prova a squadre fioretto femminile – Finale 3-4 posto

ore 18:30 (ore 11:30 ITA): Prova a squadre fioretto maschile – Finale

ore 19:30 (ore 12:30 ITA): Prova a squadre fioretto femminile – Finale

Dario Cioffi

